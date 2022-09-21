ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز في انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليكون لاعبوه هم الأبرز حتى الآن.

تألق اللاعبين

وخطف لاعبو الشباب الأنظار بعد مرور 4 جولات على دوري روشن، حيث يتصدر كارلوس جونيور قائمة الهدافين برصيد 4 أهداف، وبفارق هدف عن زميله كريستيان جوانكا، وثنائي الهلال، أوديون إيغالو وموسى ماريغا.

ويُعد النجم الغاني أرون بوبيندزا هو أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف ضمن منافسات دوري روشن السعودي برصيد 5 أهداف، حيث نجح في هز الشباك مرتين، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

كما تألق الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو بشكل لافت، حيث نجح في الحفاظ على نظافة شباكه أول 4 جولات، في رقم استثنائي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضمن منافسات دوري المحترفين.

الشباب بالدوري

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات دوري روشن السعودي بشكل مميز، حيث نجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية وهو الأقوى هجوميًّا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويتصدر الليوث جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال، وذلك قبل مباراته المقبلة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، يوم 2 أكتوبر.