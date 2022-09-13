توقع مركز طقس العرب أن تنشط خلية من السحب الركامية على القسم الجنوبي من محافظة محايل عسير تترافق بأمطار رعدية غزيرة أحيانًا.

كما توقع المركز نشاط للسحب الركامية على المُرتفعات الشرقية لمكة المكرمة بما في ذلك أجزاء من الطائف، مُترافقة بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة، ورعدية أحيانًا.

توقعات الأرصاد اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة ما تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي تصل إلى 40كم/ ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.