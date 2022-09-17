أكد المحامي محمد التمياط، أن نشر السناب عبر AirDrop في الأماكن العامة يُعد جريمة تحرش، مشيرًا إلى أن أي خدمة تمكن الشخص من التواصل مع شخص لا يعرفه بقصد التعارف أو إقامة علاقة محرمة يكون متهمًا بالتحرش، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جريمة التحرش.

المحامي (محمد التمياط): نشر السناب عبر AirDrop في الأماكن العامة يُعد جريمة تحرش، وهذه طرق إثبات الجريمة بالطرق القانونية@altemyat3@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GmPaVWvBNi — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 16, 2022

أنواع التحرش:

وأضاف محمد التمياط، خلال حديثه ببرنامج يا هلا عبر قناة الإخبارية، أن التحرش يشمل كل فعل أو قول أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه شخص آخر وتمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة وبأي وسيلة كانت.

وسائل إثبات التحرش:

ولفت التمياط إلى أن وسائل الإثبات في هذه الحالات تكون متعددة ومنها على سبيل المثال الشهود والكاميرات أو الجوال، منوهًا أنه يمكن للمتضرر أن يبلغ الجهات الأمنية التي بدورها تتواصل مع الجهات المختصة ويحال الأمر للنيابة العامة والتي تطلب من المتضرر الصور.