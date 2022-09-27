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ضمن منافسات دوري روشن

نفاد 90% من تذاكر كلاسيكو النصر والاتحاد

2022-09-27 الساعة 10:14
نفاد 90% من تذاكر كلاسيكو النصر والاتحاد
المواطن - مروة نبيل

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أعلن ملعب مرسول بارك، مساء اليوم الثلاثاء، عن عدد التذاكر المباعة لكلاسيكو النصر والاتحاد المقبل، في إطار منافسات دوري روشن السعودي.

إقبال جماهيري:

وتشهد تذاكر قمة النصر والاتحاد إقبالًا كبيرًا من قبل الجماهير، حيث أعلن ملعب مرسول بارك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نفاد 90% من التذاكر، علمًا بأن السعة الرسمية 25 ألف متفرج. ويتوقع أن يتم بيع جميع تذاكر الكلاسيكو المقبل بالكامل خلال الساعات المقبلة، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين، لمواصلة النتائج الإيجابية والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي هذا الموسم.
كلاسيكو النصر والاتحاد
عدد التذاكر المباعة – المصدر @VictoryArena_sa

لقاء النصر والاتحاد:

وستُقام مباراة النصر والاتحاد، يوم 2 أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC
وقبل المباراة المقبلة، يحتل نادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الرابع.
نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @SPL
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