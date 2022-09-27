نفاد 90% من تذاكر كلاسيكو النصر والاتحاد

أعلن ملعب مرسول بارك، مساء اليوم الثلاثاء، عن عدد التذاكر المباعة لكلاسيكو النصر والاتحاد المقبل، في إطار منافسات دوري روشن السعودي.
إقبال جماهيري:
وتشهد تذاكر قمة النصر والاتحاد إقبالًا كبيرًا من قبل الجماهير، حيث أعلن ملعب مرسول بارك عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نفاد 90% من التذاكر، علمًا بأن السعة الرسمية 25 ألف متفرج.
ويتوقع أن يتم بيع جميع تذاكر الكلاسيكو المقبل بالكامل خلال الساعات المقبلة، في ظل المنافسة القوية بين الفريقين، لمواصلة النتائج الإيجابية والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي هذا الموسم.
لقاء النصر والاتحاد:
وستُقام مباراة النصر والاتحاد، يوم 2 أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل نادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صاحب المركز الرابع.