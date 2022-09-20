تترقب الجماهير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الاتحاد في بطولة دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بينهما.

نادي النصر مضغوط

وأكدت تقارير أن إدارة الاتحاد طلبت إسناد مهمة إدارة الكلاسيكو المرتقب لطاقم تحكيم أجنبي، وسط إشادة من جماهيره بهذا التصرف، فيما تسعى إدارة نادي النصر لإدارة حكم محلي للمباراة.

وعلق الإعلامي منار شاهين قائلًا: “قد ينتصر النصر أو الاتحاد، لكن من المؤكد أن إدارة نادي النصر وضعت اللاعبين تحت الضغط.. بعد شكوك بأن هنالك مشكلة مع الحكم الأجنبي وأن الفريق لا ينتصر إلا مع الحكم المحلي”.

وتابع شاهين حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “إدارة الاتحاد ضربة معلم طلبت حكامًا أجانب على أرض النصر.. وقلبت الضغط على النصراويين”.

الكلاسيكو المرتقب

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره الاتحاد، يوم 2 أكتوبر المقبل، على ملعب مرسول بارك في الرياض، في ختام منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الرابع.