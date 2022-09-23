نواف العابد يسعى لاستعادة بريقه الدولي

يطمح نواف العابد للظهور بشكل مميز مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وحجز مكان في قائمة الأخضر المشاركة بنهائيات كأس العالم 2022.
نواف العابد يتألق
ويلعب نواف العابد صاحب الـ32 عامًا في مركز الوسط الهجومي، وخاض مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 48 مباراة، وكانت البداية في مواجهة إسبانيا التي أُقيمت يوم 29 مايو عام 2010.
ونجح نواف العابد في تسجيل 8 أهداف، 4 من ركلات جزاء، وحصل على 9 بطاقات صفراء، وتعود آخر مباراة له مع الأخضر أمام قطر يوم 5 ديسمبر عام 2019، وغاب طوال الفترة الماضية للإصابة أو ابتعاده عن مستواه الفني.
وتألق نواف العابد بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال منافسات الموسم الماضي، ليطالب النقاد الرياضيون بعودته إلى الأخضر، قبل أن يخطف الأنظار مع بداية الموسم الحالي ليضمه الفرنسي هيرفي رينارد.
السعودية والإكوادور
ومن المققرر أن يحتضن ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية، مباراة السعودية والإكوادور الودية، التي ستُقام عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن الاستعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.
وكان المنتخب السعودي قد نجح في الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.