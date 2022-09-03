يُفكر النادي الأهلي في ضم المغربي نور الدين أمرابط، نجم النصر سابقًا؛ وذلك لتعديل أوضاع الفريق الكروي الأول.

وذكر الإعلامي خضير البراق، المتابع لشؤون دوري يلو، عبر حسابه في “تويتر”، أن أمرابط صاحب الـ 35 عامًا وقع لـ الراقي.

نور الدين أمرابط صفقة تُنقذ الأهلي:

وتسعى إدارة الأهلي الجديدة برئاسة وليد معاذ لامتصاص الغضب الجماهيري بضم أقوى الصفقات للفريق الكروي الأول من أجل المنافسة في دوري يلو والعودة سريعًا لمنافسات دوري المحترفين السعودي بالموسم المقبل.

وكان تراجع النتائج والتخبطات الإدارية في الأهلي، تسبب في استقالة ماجد النفيعي من رئاسة النادي وحل مجلس إدارته مع تكليف وزارة الرياضة لـ وليد معاذ برئاسة النادي مؤقتًا خلال الفترة الحالية.

يذكر أن نور الدين أمرابط لعب مع نادي النصر خلال الفترة من 2018 إلى 2021، وانضم لنادي آيك أثينا اليوناني حاليًّا.