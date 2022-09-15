أوضحت بعض الدراسات أنه من الأفضل تجنب نوعين من اللحوم، نظرًا لأنهما قد يتداخلان مع الآليات الجينية للجسم، ما يعرض الإنسان لخطر الإصابة بالأمراض خاصة مرض السكرى.

ارتفاع الدهون وحديد الهيم

وحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، فتاريخيا، كان يُعتقد أن اللحوم الحمراء تؤثر على مخاطر الإصابة بمرض السكري بسبب ارتفاع مستويات الدهون فيها.

وكشف بحث مفصل نُشر في دورية “ساينس دايلي”، أن تناول كميات أكبر من اللحوم الحمراء والدواجن يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري بشكل كبير.

وأرجع الباحثون سبب ذلك إلى المحتوى العالي من حديد الهيم بهذه اللحوم، حيث يعتبر أحد العوامل التي تفسر سبب الإصابة بمرض السكري خاصة النوع الثاني.

تواجد نسبة الحديد في الدم

ولتوضيح الآليات، قام الباحثون بتقييم العلاقة بين محتوى الحديد الغذائي من جميع اللحوم وخطر الإصابة بمرض السكري.

وبعد تعديل محتوى الدم والحديد في النظام الغذائي، كان ارتباط اللحوم الحمراء ومرض السكري لا يزال موجودا.

ويشير هذا إلى أن المواد الكيميائية الأخرى الموجودة في اللحوم الحمراء يمكن أن تكون مسؤولة عن العلاقة.

وعلى العكس من ذلك، عندما أصبح الارتباط بين الدواجن ومرض السكري المتناول ملغى، ما يشير إلى أن الخطر كان يُعزا إلى محتوى الحديد الهيم في الدواجن.

الإصابة بالسرطان

ويرتبط تناول كميات كبيرة من حديد الهيم أيضا بزيادة خطر الإصابة بسرطانات متعددة أيضا، بما في ذلك سرطان القولون وسرطان البنكرياس وسرطان الرئة.

ويُعتقد أن حديد الهيم الموجود في اللحوم يغير العديد من الآليات الجزيئية والوراثية التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.