كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبد الله المسند، عن أفضل الأوقات التي يمكن فيها للمواطنين زيارة جدة والمنطقة الشرقية.

أفضل وقت لزيارة جدة والشرقية

وقال المسند في رده على سؤال أحد متابعيه عبر موقع “تويتر”: “أفضل وقت لزيارة جدة ـ حرارياً ـ من شهر ديسمبر حتى شهر مارس”، لافتًا إلى أنه من غير المستحب زيارتها في شهري أغسطس وسبتمبر.

وبشأن زيارة المنطقة الشرقية، أوضح في تغريدة أخرى أن أفضل وقت لزيارة الشرقية ـ طقسياً ـ من شهر نوفمبر حتى شهر أبريل، وأسوأ شهر يعتبر أغسطس.

نهاية الصيف

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، كشف أنه مع بداية شهر سبتمبر الميلادي، يبدأ العد التنازلي لنهاية الصيف وبداية الخريف.

وأضاف أن الأجواء في شهر سبتمبر تكون لطيفة ليلاً وحارة وسط النهار، وفيه بداية تحرك المنخفضات الجوية خاصة شمالاً، كما تزداد فرصة الأمطار على الجنوبية والغربية وشمال المملكة.

وفي شهر سبتمبر، يبدأ موسم الصفري، وسمي بالصفري لاصفرار الأجساد من الأمراض واصفرار أوراق الأشجار وتساقطها.