نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، يوم غد الأربعاء، حفل تكريم الفائزين بمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ42 ، التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، في رحاب الحرم المكي.

وأوضح معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أن هذه المسابقة الدولية التي تحمل اسم مؤسس هذا الكيان الشامخ – رحمه الله – تحظى عبر عقود من الزمان برعاية واهتمام القيادة الرشيدة في هذه البلاد التي أخذ ولاة أمرها على عاتقهم العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية التي تمثل دستوراً ومنهجاً راسخاً لهذا الدولة المباركة.

ورفع في تصريح بهذه المناسبة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، – حفظه الله – وأجزل له المثوبة ــ على عنايته ورعايته لهذه المسابقة التي شهدت نقلات نوعية وتطوراً كبيراً في هذا العهد الزاخر الميمون.

وتحظى المسابقة العالمية بمشاركة نخبة من حفظة كتاب الله من 111 دولة حول العالم، وتجسد عطاءات قرآنية مستمرة لهذه الدولة، بما يتماشى مع مكانة المملكة مهبط الوحي ومهوى أفئدة أهل الإسلام.

مما يذكر أن مجموع جوائز المسابقة في دورتها الحالية تبلغ ( 2,700,000 ) ريال، وقد بدأت تصفياتها الأولية يوم الرابع عشر وحتى السادس عشر من شهر صفر لهذا العام 1444هـ، وأقيمت في مقر سكن المتسابقين، بمشاركة 153 متسابقاً من 111 دولة، تأهل منهم 96 متسابقاً إلى التصفيات النهائية، كما بلغ عدد المتنافسين في المسابقة منذ انطلاقتها أكثر من 6453 متنافساً من مختلف دول العالم.