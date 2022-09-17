نيابة عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يشهد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم السبت الحفل الختامي لـ مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف.

تخصيص جوائز مالية

وتم تخصيص جوائز مالية تفوق قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال، تمنح لملاك الهجن المحلية والدولية الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة.

شكر وامتنان

ووجه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الاتحاد الدولي للهجن، الشكر والامتنان لولي العهد على هذه الرعاية الكريمة التي تؤكد حرصه على رفعة وازدهار الحركة الرياضية في المملكة بشكل عام ورياضة الآباء والأجداد بشكل خاص.

ازدهار الرياضة

كما ثمن الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، رعاية ولي العهد للحفل الختامي للمهرجان .

وبين الأمير سعود أن هذه الرعاية تعكس حرص القيادة الرشيدة على ازدهار الرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص، التي تأتي بوصفها مرتكزًا أساسيًا ومتينًا وراسخًا من مرتكزات الهوية الوطنية.