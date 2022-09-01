قالت مجلة The Field البريطانية إن كلاً من شركة نيوم ومرسيدس إي كيو فورمولا إي صنعا التاريخ معًا، بعد تحقيق 3 مواسم من النجاح على الحلبة وخارجها، وذلك بعد تأمين بطولتي الفرق والسائقين ABB FIA Formula E في المسابقات الحاسمة التي أُقيمت في سيول، كوريا الجنوبية.

ويأتي ذلك في ختام جولات الموسم الثامن من سباق الفورمولا إي العالمي، وبذلك يكون الفريق قد حقق الفوز وبطولة السباق رقم 100 في تاريخ سلسلة سباقات السيارات الكهربائية في العالم.

إرث كبير في الرياضة وقيادة مستقبل جديد

وقال تقرير المجلة البريطانية الرياضية إنه مع اختتام الشراكة في نهاية الموسم الثامن من فورمولا إي Formula E، صنعت الشركتان إرثًا في الرياضة وقادا السباق إلى مستقبل جديد، ومن هنا احتفلت نيوم وفريق مرسيدس-إي كيو للفورمولا إي بنجاح لا مثيل له من خلال الاحتفاظ ببطولتي السائقين وفرق ABB FIA FIA.

وحصل الفريق على البطولة في السباق رقم 100 في تاريخ سلسلة رياضة السيارات الكهربائية بالكامل.

وقال جان باترسون، المدير العام للرياضة في نيوم: نهنئ شركائنا فريق Mercedes-EQ Formula E بنجاح موسم رائع آخر وتحقيق فوز مزدوج في البطولة.

وقال إيان جيمس، مدير فريق Mercedes-EQ Formula E: نحن ممتنون للغاية لنيوم لدعمها المستمر طوال المواسم الثلاثة الماضية، وقد كان من دواعي سروري وامتياز كبير العمل جنبًا إلى جنب مع المعارين، حيث جلب كل منهما منظورًا جديدًا وصفات قيادية واضحة للفريق، ونحن متحمسون للغاية لمتابعة رحلاتنا إلى نيوم ومشاهدة التطور المستمر لهذه المنطقة الملهمة.