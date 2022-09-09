أعلنت ولاية نيويورك، حالة طوارئ بعد العثور على عينات من فيروس شلل الأطفال في مياه المجاري بإحدى ضواحي مدينة نيويورك.

حالة طوارئ مرتبطة بكارثة:

وجرى إعلان حالة الطوارئ المرتبطة بكارثة في ولاية نيويورك، في أمر تنفيذي صدر عن مكتب الحاكمة الديمقراطية كاثي هوشول.

ويعد رصد عينات الفيروس مؤشرًا آخر على أن المرض- الذي لم يرصد في الولايات المتحدة خلال عقد من الزمان- ينتشر ببطء بين الأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاح، وفق ما قاله مسؤولو الصحة الأمريكيون.

انتشار شلل الأطفال بشكل محلي:

ويشير وجود الفيروس في مياه الصرف الصحي للمدينة على الأرجح إلى انتشار الفيروس بشكل محلي، حسبما قالت هيئات الصحة في المدينة والولاية.

وفي وقت سابق، قالت مفوضة الصحة في الولاية الدكتورة ماري تي. باسيت: إن رصد الفيروس في عينات الصرف الصحي في مدينة نيويورك مقلق، لكنه ليس مفاجئًا.

وأكد أشوفين فاسان، مفوض الصحة في مدينة نيويورك، أن “الخطورة على سكان نيويورك حقيقية، لكن الدفاع بسيط جدًّا”، مناشدين الأسر إعطاء اللقاح المضاد لشلل الأطفال.