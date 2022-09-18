نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي في التألق بقوة مع تقديم مستوى فني مميز ليبتعد بـ صدارة لقب هداف الدوري الإنجليزي في موسمه الأول وبعد مرور 7 مباريات فقط من عمر الدوري الإنجليزي لـ موسم 2022/2023.

هالاند في صدارة لقب هداف الدوري الإنجليزي

هالاند تمكن فقط خلال 7 مباريات من إحراز 11 هدفًا، ليتواجد في صدارة جدول ترتيب هداف الدوري الإنجليزي وفي المركز الثاني متواجد الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام برصيد 6 أهداف، الثالث هو الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام الذي سجل 6 أهداف، الرابع إيفان توني لاعب برينتفورد الذي أحرز 5 أهداف، الخامس هو الإيفواري ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس الذي أحرز 4 أهداف.

كذلك أصبح هالاند أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يُحرز أهدافًا في 4 مباريات متتالية خارج الأرض لفريقه.

ملخص مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر سيتي

وبدأت المباراة، بضغط هجومي من مانشستر سيتي، أسفر عن الهدف الأول للاعب الإنجليزي جاك جريليش في الثانية الـ55.

وواصل مانشستر سيتي ضغطه ليُحرز اللاعب إيرلينج هالاند الهدف الثاني لـ مان سيتي بمجهود فردي رائع بالدقيقة الـ17.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من لقاء، وولفرهامبتون ضد مان سيتي، نجح مانشستر سيتي في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب الإنجليزي فيل فودين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين بالدقيقة السبعين.

يذكر أن مباريات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي كانت قد افتُتحت أول أمس الجمعة بمباراتي ” أستون فيلا ضد ساوثهامبتون و نوتنجهام فورست ضد فولهام”.