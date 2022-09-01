خطف نجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينج هالاند الأنظار في موسمه الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليكون الأبرز مع بداية منافسات الجولة الخامسة.

فوز مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست

ولعب مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت المباراة بتحقيق السيتيزنز لفوز عريض بستة أهداف دون رد، بينهم هاتريك لهالاند.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج، فيما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 4 نقاط، ليحتل المركز الـ14.

هالاند يتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز

وانضم هالاند إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي هذا الصيف، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية، وخطف الأنظار من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح هالاند في تسجيل 9 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، لينفرد بصدارة قائمة الهدافين، ويصبح أول لاعب يحرز هذا العدد من الأهداف في أول 5 مواجهات له في البطولة، متجاوزًا سيرجيو أجويرو وميكي كوين بـ8 أهداف.

وتمكن هالاند من تسجيل الهاتريك الثاني له ضمن منافسات البريميرليج هذا الموسم بعد مرور 5 جولات فقط، ليتفوق على النجم السنغالي ديمبا با، والذي كان يحمل الرقم القياسي بتسجيل ثلاثية مرتين خلال مباراته الـ21.