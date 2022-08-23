حسم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، الأوروغوياني فيدي فالفيردي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ريال مدريد يرفض عروض الدوري الإنجليزي الممتاز

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن ريال مدريد تلقى عروضًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل الحصول على خدمات فالفيردي، وصلت قيمتها إلى 90 مليون يورو.

وأضاف الصحيفة الإسبانية، أن تلك العروض جاءت من الدوري الإنجليزي الممتاز، دون الكشف عن هذه الفرق، إلا أنها أكدت أن بعضًا من مسؤولي تلك الأندية سافر إلى مدريد بالفعل، من أجل التفاوض على ضم اللاعب.

ولفتت الصحيفة “موندو ديبورتيفو”، إلى أن نادي ريال مدريد أخبر كافة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز المهتمة بضم فالفيردي بأنه ليس للبيع، ولا توجد أي نية للتفريط فيه هذا الصيف.

مليار يورو شرط جزائي في عقد فالفيردي

ويُعد فالفيردي من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع المدرب كارلو أنشيلوتي حاليًا، بفضل الأداء المميز الذي يُقدمه مع المرينغي على مدار المواسم الماضية، ما جذب أنظار فرق الدوري الإنجليزي الممتاز إليه.

ويمتد عقد فالفيردي صاحب الـ24 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد حتى صيف عام 2027، ويوجد به شرط جزائي تبلغ قيمته مليار يورو.