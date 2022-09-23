هدافو منتخب السعودية مع رينارد

يواصل منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، تحضيراته لنهائيات بطولة كأس العالم 2022.
هدافو الأخضر
ويُعد مركز المهاجم من أكثر الأزمات التي تواجه رينارد مع الأخضر، نظرًا لاعتماد فرق دوري روشن السعودي على المهاجمين الأجانب خلال الفترة الماضية، ليجد صعوبة في اختياراته لهذا المركز.
واعتمد رينارد على مهاجم الهلال، صالح الشهريبشكل أساسي في معظم مبارياته مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، قبل أن تبعده الإصابة عن المشاركة طوال الموسم الماضي، ويلعب حاليًا مهاجم الفتح، فراس البريكان.
ويُعد نجم الوسط بنادي الهلال، سالم الدوسري هو هداف منتخب السعودي الأول لكرة القدم مع رينارد بـ9 أهداف من 20 لقاء، يليه صالح الشهري برصيد 8 أهداف من 16 مباراة، ثم فراس البريكان بـ6 أهداف من 20 مواجهة.
منتخب السعودية يستعد
ويستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الإكوادوري، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، في إطار الاستعداد لنهائيات مونديال 2022.
وكان الأخضر بقيادة رينارد قد نجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.