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هدافو منتخب السعودية مع رينارد

2022-09-23 الساعة 12:08
هدافو منتخب السعودية مع رينارد
المواطن - مروة نبيل

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يواصل منتخب السعودية الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، تحضيراته لنهائيات بطولة كأس العالم 2022.

هدافو الأخضر

ويُعد مركز المهاجم من أكثر الأزمات التي تواجه رينارد مع الأخضر، نظرًا لاعتماد فرق دوري روشن السعودي على المهاجمين الأجانب خلال الفترة الماضية، ليجد صعوبة في اختياراته لهذا المركز.
صالح الشهري
صالح الشهري
واعتمد رينارد على مهاجم الهلال، صالح الشهري بشكل أساسي في معظم مبارياته مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، قبل أن تبعده الإصابة عن المشاركة طوال الموسم الماضي، ويلعب حاليًا مهاجم الفتح، فراس البريكان.
فراس البريكان
البريكان – المصدر @SaudiNT
ويُعد نجم الوسط بنادي الهلال، سالم الدوسري هو هداف منتخب السعودي الأول لكرة القدم مع رينارد بـ9 أهداف من 20 لقاء، يليه صالح الشهري برصيد 8 أهداف من 16 مباراة، ثم فراس البريكان بـ6 أهداف من 20 مواجهة.
سالم الدوسري
الدوسري – المصدر @SaudiNT

منتخب السعودية يستعد

ويستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الإكوادوري، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، في إطار الاستعداد لنهائيات مونديال 2022. وكان الأخضر بقيادة رينارد قد نجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر saff
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