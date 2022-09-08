حقق الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة أول فوز له في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الفوز على نادي أبها بهدف دون رد في الجولة الثالثة.

هدددددف!⚽️

د49' بهدف عكسي الوحدة يفتتح التسجيل ⚽️ الوحدة 1 × 0 أبها#الوحدة_أبها⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/3R7JtLduFg — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 8, 2022

وكان اللاعب العراقي سعد ناطق لاعب أبها سجل بالخطأ في مرماه الهدف الوحيد لفرسان مكة بالدقيقة الخمسين مع بداية الشوط الثاني من عمر المباراة.

أول 3 نقاط

وحافظ فرسان مكة على تقدمهم ليحققوا أول انتصار في دوري روشن ويحصدوا أول 3 نقاط، بينما تجمد رصيد نادي أبها عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر.

وكانت مباريات اليوم الخميس في دوري روشن، انتهت بتعادل سلبي بين الخليج والعدالة، وفوز كاسح لـ الشباب على الطائي برباعية دون رد، وفوز الوحدة على أبها بهدف دون رد.