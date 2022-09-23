هلا التويجري : سنواصل العمل بجد

رفعت معالي الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري، الشكر والعرفان والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينها رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير. فخر واعتزاز: وأعربت التويجري عن اعتزازها وفخرها بهذه الثقة الملكية الغالية، وعدتها تكليفاً ومسؤولية تتشرف بحملها وأدائها، سائلةً المولى -عز وجل- أن يعينها على أداء هذه المسؤولية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها في شتى المجالات لاسيما في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وصونها وهو المنهج الذي قامت وسارت عليه هذه البلاد – أيدها الله – في رعاية المواطن وحماية حقوقه. عمل بجد: وأكدت مواصلة العمل بجد نحو إبراز ما حققته المملكة من إصلاحات جليلة ورائدة في مجال حقوق الإنسان مما هيأ لها موقعًا رياديًا في هذا المجال على المستوى الدولي.

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