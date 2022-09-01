تصاعدت مطالب العديد من المغردين بحذف تطبيق تيك توك بسبب ما يمثله من خطورة على الخصوصية وسوء الاستخدام من قبل الأطفال وصغار السن.

نطالب بحذف تيك توك

وصعد وسم “نطالب بحذف تيك توك” على موقع تويتر خلال الساعات الأخيرة وأعاد المغردون تداول مقطع للفنان فايز المالكي يحذر فيه من هذا التطبيق وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وكانت معظم الآراء تسير في اتجاه حذف التطبيق وحظر الوصول إليه، فيما رأى البعض الآخر أن الرقابة الذاتية هي الأساس المتين لحماية الأطفال وشددوا على دور الآباء في حماية أبنائهم من المحتوى الضار من خلال برامج وتطبيقات تحد الوصول إلى هذا المحتوى.

وتفاعل العديد من المغردين مع رأي فايز المالكي حيث قال أحد المتابعين :”فعلاً كلام فايز عين العقل أبو راكان قدوه لنا ونفتخر فيك دايماً وأبداً على اللي تقدمه وتسويه من إنجازات وفعل الخير كتب الله اجرك يابو راكان وجعل اثنين ربوك للجنة إنسان قمة بالاخلاق قمة بالتواضع قمة بالطيبة فايز المالكي كل مايقدمه لبذل الخير مشهود له أسعدنا بالتلفاز وضحكنا وبكانا”

أما سالم الخاطري فقال:”على الوالدين حظر هذه المواقع في شبكة الإنتزنت المنزلية يفترض علينا أن نشغل أولادنا بأشياء تنفعهم بدل ما يأخذهم عالم الإنترنت عنا”

التحكم بالهاتف

وعلى الجانب الآخر قال سعيد الهادي :” الحين تطورت التكنولوجيا ، بإمكانك التحكم بالهاتف من خلال هاتف ولي الأمر ووضع حد للاستخدام ، هذه هي المراقبة الحقيقية ، أما اطلع أطالب بحذف تطبيق فهذا غير صحيح، البعض استفاد من خلال هذه التطبيقات طبعاً ما نعمم على الكل.”

حماية الخصوصية

بينما قال ناصر العقيل :”:الابن مهما جلس في غرفته وسكر على نفسه الباب هذي حريه شخصيه له جلسه خاصه يبي يكون بعيد عن ضجيج التلفزيونات وغيره وخاصه البنات لهم وضعهم الخاص وخاصه من لديها إخوان تبي تكون ماخذه راحتها مع صديقاتها أو في جلوسها بوضعيات مريحه لها “