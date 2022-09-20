سرد حمد العرق، والد طفل متوحد، تجربته مع حليب الإبل، وكيف ساعد في علاج نجله المُصاب بالتوحد؟

وقال والد الطفل خلال حواره إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: “أحد أرسل لي فيديو يوضح استخدام حليب الإبل في علاج التوحد، فقررت تجربته لأن الحليب لن يضر الطفل في جميع الأحوال”.

انحسار رفرفة التوحد:

وأضاف: “جربت لمدة شهر، بعد ثالث أسبوع رفرفة التوحد بدأت تنحسر، والاستجابة في دورة المياه أصبحت أفضل، وبدأ يخدم نفسه بنفسه، وبعد سنة ونص ما انتكست حالته ولا صار في تطور ملحوظ، لكن مع الاستمرار مرة ثانية بعدها، حدث تطور، ولأول مرة تعطيه أمر يقول اسم ويردد معي”.

وأكمل: “قلت له قول بابا قالها، كررت عليه كلمات كثيرة ورددها معي، الآن يروح المسجد ويصلي معي، يطلع الباص ويروح المدرسة ويرجع، ما ناقصه إلا مهارات بسيطة”.