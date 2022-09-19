قال محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، إنه من المرجح ألا تحل العملات الرقمية للبنوك المركزية كبديل مطلق للنقد الورقي أو أنظمة المدفوعات الحالية في كثير من الدول في المدى القصير والمتوسط، وإنما ستؤدي دورًا تكامليًا مع بقية أشكال النقد التقليدي وأنظمة المدفوعات الأخرى.

فيديو | محافظ البنك المركزي د. فهد المبارك: العملات الرقمية للبنوك المركزية ليست بديلا للنقد الورقي#الإخبارية pic.twitter.com/EJob5uFzR1 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 19, 2022

فيديو | محافظ البنك المركزي د. فهد المبارك: تؤدي البنوك المركزية دورا محوريا في دعم الاقتصاد المعتمد على التقنيات الرقمية #الإخبارية pic.twitter.com/1j3vLCeWsw — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 19, 2022

وأكد “المبارك” خلال كلمته اليوم الاثنين في اجتماع الدورة الاعتيادية الـ 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية ومؤسسات النقد العربي، أن الجهود الدولية لدراسة واستكشاف العملة الرقمية للبنوك المركزية يجب ألا تُغفل الدور الأهم للبنوك المركزية في ضمان الاستقرار والسلامة المالية والنقدية وحماية العملاء، وهذا لا يعني بالضرورة التركيز على تجنب الأخطار فحسب وإنما بحث فرص تعزيز الاستفادة من الإمكانيات التي قد توفرها العملات الرقمية للبنوك المركزية والتقنيات الناشئة في زيادة فاعلية أدوات البنوك المركزية للقيام بدورها الأهم وتحقيق أهدافها.

البنوك المركزية تؤدي دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المعتمد

وأشار إلى أنه في ظل الطلب المتزايد على هذا النوع من التقنيات المالية، تؤدي البنوك المركزية دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المعتمد على هذه الأدوات، وتجنيبه الكثير من المخاطر المحتملة، ودعم الابتكار المتزن، وذلك من خلال دراسة أبعاد إصدار نموذج رقمي للعملات السيادية متمثلاً في العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، وإجراء التجارب والاختبارات لفهم التقنيات والسياسات والتشريعات اللازمة.

وختامًا أكد محافظ البنك المركزي أن التقنية المالية تعد أحد أهم مخرجات استخدام التقنيات الناشئة في هذه المرحلة، والتي ستساهم في تعزيز نمو القطاع المالي، الذي يعد إحدى ركائز النمو الاقتصادي على مستوى الدول.