كشف منصور السلمي، استشاري جراحات العظام بمستشفى أبها الخاص، حقيقة الأقاويل التي تزعم أن شوربة الكوارع والسمسم والطحينة وغيرها، تساعد على تكون مادة الكولاجين في القدمين.

"شوربة الكوارع" والسمسم وغيرها.. أمور تساعد على تكون الكولاجين في القدمين .. تعليق د. منصور السلمي – استشاري جراحات العظام بمستشفى أبها الخاص@Mansur_2002#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9hw7nu3tVh — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 16, 2022

وأكد منصور السلمي، خلال لقائه على برنامج سيدتي المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أنه لا يوجد برهان على أن شوربة الكوارع والسمسم والطحينة، تساعد على تكون الكولاجين في القدمين، مشيرًا إلى أن بعض المرضى يبحثون عن أنصاف الحلول أو الحلول البديلة.

الإبر تستخدم كعلاج مؤقت لخشونة الركبة:

وأوضح السلمي أن استخدام الإبر تكون كعلاج مؤقت لعلاج الخشونة للحالات البسيطة وما قبل المتوسطة وذلك لفترة مؤقتة؛ لأنها تعطي فترة قصيرة من تخفيف الألم.

ولفت إلى أن الإبر لا تشفي من الخشونة ولا توقفها، ولكن تمنع الأعراض وتساعد على عيش حياة طبيعية، مؤكدًا أنه في حالة وصول الخشونة لمرحلة متقدمة سيحتاج المريض إلى عملية.

العلاج الطبيعي طريقة مساعدة لعلاج مشاكل القدمين:

وأنهى السلمي حديثه منوهًا على أن العلاج الطبيعي هو طريقة مساعدة لعلاج مشاكل القدمين وخشونة الركبة، سواء قبل أو بعد العملية في مرحلة الاحتكاك المبكرة، من أجل تخفيف الألم وتقوية العضلات والحفاظ على الكتلة العضلية.