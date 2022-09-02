أكد موقع ماشابل أن تطبيق واتساب لن يعمل بعد الآن على أجهزة “آيفون” من أنواع “iOS 10″ و”iOS 11” والتي يقدر عددها بالملايين، موضحًا أن هذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 24 أكتوبر المقبل.

واتساب ينبه:

وأضاف أن واتساب بدأ بالفعل في تنبيه مستخدمي هذه الهواتف، حيث أرسل لهم إشعارات مفادها أن التطبيق سيتوقف قريبًا عن العمل على أجهزتهم الذكية، وفق ما نقلته سكاي نيوز.

وكان التطبيق الشهير أعلن في وقت سابق أن نظام التشغيل “iOS 12” أو ما بعده سيكون ضروريًا لمستخدمي “iPhone” لمواصلة استخدام خدماته.

آندرويد:

وفيما يخص الهواتف التي تعتمد على آندرويد، فإن التطبيق يحتاج لنظام “Android 4.1” أو ما بعده للعمل بشكل طبيعي.

وبالتالي، فإن الملايين من هواتف “آيفون” القديمة ستتوقف عن دعم واتساب.