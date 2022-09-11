أرجع محمود العريشي، والد الطالبة شموع التي تعرضت لبتر جزء من إصبعها بإحدى المدارس بجازان، سبب ما حدث لابنته هو الإهمال.

محمود العريشي – والد الطالبة شموع التي تعرضت لبتر جزء من إصبعها بمدرسة بجازان : الإهمال هو سبب ما حدث لابنتي #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/LUy3vVH3Jg — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 11, 2022

وقال العريشي في تصريحات لبرنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية” إن السبب هو الإهمال وعدم وجود معلمة مع بداية الحصة الثانية.

وأضاف أنه لا يوجد اهتمام في المدارس، وطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي يعتبرون أطفالًا، لذلك فهم يحتاجون للرقابة من قبل المعلمين.

تفاصيل الحادث

وقرر مستشفى الملك فهد بجازان إجراء عملية جراحية لبتر جزء من العظم المتضرر في إصبع الطالبة شموع وتجميله، وذلك بعد أن تعرضت لإصابة فيه جراء ارتداد باب الفصل عليه.

وتعجب والد الطالبة من عدم وجود مانع للارتداد في باب الفصل حفاظًا على سلامة الطالبات، مؤكدًا أن ذلك تقصير وإهمال في أدوات السلامة، مطالبًا بفتح تحقيق في القضية.