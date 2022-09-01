ابتكر علماء من جامعة كولومبيا البريطانية أحدث طريقة لعلاج مرض السكري المعتمد على حساسية الأنسولين، من خلال أقراص يتم تناولها عن طريق الفم للتخلص من المرض.

وقد تمكن العلماء من زيادة سرعة امتصاص الأنسولين من الأقراص التي يجب وضعها بين اللثة والغشاء المخاطي للشدق في تجويف الفم ـ وفق ما أعلنته مجلة ساينس ريبورتس ـ.

أقراص الأنسولين أقل فعالية

وقد أثبتت الدراسات أن استخدام أقراص الأنسولين عن طريق الفم كانت أقل فعالية، لأن الهرمون يتراكم في المعدة ولا يصل إلى الكبد، إلا أنه وفقًا للدراسة الجديدة فمن المقرر إطلاق الأنسولين خلال 30-120 دقيقة بدلاً من 2-4 ساعات.

ويمثل الأنسولين في الأقراص الجديدة حوالي 25%، كما تصل نسبة امتصاص الدهون من الأقراص المذكورة حوالي 98 : 99%.

دقائق نانوية

كما يتكون الدواء الجديد من دقائق نانوية مقاسها 318 نانومتر تحتوي على الأنسولين والشيتوزان وتريبوليفوسفات الصوديوم، حيث خضعت للتجفيف باستخدام الغاز الساخن، ثم تنفصل الجزيئات الصلبة عن المذيب.

ومن المفترض أن يحسن الدواء الجديد حياة الملايين حول العالم من مصابي مرض السكري بشكل لا يضطرهم إلى استخدام حقن الأنسولين.