ورقة رابحة لـ الاتحاد ضد النصر

لا يزال جمهور نادي الاتحاد يترقب مصير مشاركة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله أمام نادي النصر بالجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأكد نادي الاتحاد تلقيه في السابع من سبتمبر الجاري، خطابًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق اللاعب المغربي بعد أن كان موقوفًا لمدة 4 أشهر، مما يحق له المشاركة مع الفريق من المباريات المقبلة.
حمدالله قد يشارك
وبعد أن ترددت أنباء عن أن اللاعب المغربي مهدد بعدم المشاركة أمام النصر، في حال صدر قرار جديد بإيقافه، لم يصدر قرار حتى الآن سواء من مركز التحكيم الرياضي أو من لجنة الاحتراف بشأن مصيره بعد قرار تعليق العقوبة، مما يعني أن موقف المهاجم المغربي سليم قانونيًّا وسوف يشارك أمام النصر بصورة طبيعية في الثاني من أكتوبر المقبل.
القانوني الرياضي أحمد الشيخي قال في تصريحات إعلامية: إنه متبقٍّ فقط رد الاتحاد السعودي لكرة القدم على خطاب مركز التحكيم الرياضي، في المنازعة؛ من أجل الفصل النهائي في القضية.