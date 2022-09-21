بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 استعرضت وزارة الدفاع قصص أبطالها عبر فيديو إبداعي يحمل اسم نحمي حماك يا بلادي.

ويجسد هذا العمل البطوليّ التصويريّ قصص عظيمة لأبطالنا في وزارة الدفاع وهم يدافعون عن وطننا الغالي برًا وبحرًا وجوًا لتؤكد الوزارة للجميع أنها لا تنسى أبطالنا البواسل وتفخر وتعتزّ بهم دومًا وأبدًا.

مشاركة وزارة الدفاع

وكانت وزارة الدفاع أنهت كافة استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 الذي يوافق 23 سبتمبر الحالي، حيث تشارك كافة أفرع القوات المسلحة السعودية بحزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ستقام في جميع مناطق المملكة.

وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضًا جوية بطائرات «تايفون»، و «ف – 15 إس»، و «تورنيدو»، و «ف – 15 سي» في أربع عشرة مدينة، هي: الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، الأحساء، الطائف، الباحة، بلجرشي، تبوك، أبها، خميس مشيط، الخبر، حفر الباطن، والجوف».