بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 استعرضت وزارة الدفاع قصص أبطالها عبر فيديو إبداعي يحمل اسم نحمي حماك يا بلادي.
دام عزك يا وطنا كل عام..
في ذرى حكامنا وعزم جنودنا حامين الحدود.#نحمي_حماك_يابلادي#هي_لنا_دار#اليوم_الوطني_السعودي_92 pic.twitter.com/UAkqcUzNgE
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) September 21, 2022
ويجسد هذا العمل البطوليّ التصويريّ قصص عظيمة لأبطالنا في وزارة الدفاع وهم يدافعون عن وطننا الغالي برًا وبحرًا وجوًا لتؤكد الوزارة للجميع أنها لا تنسى أبطالنا البواسل وتفخر وتعتزّ بهم دومًا وأبدًا.
مشاركة وزارة الدفاع
وكانت وزارة الدفاع أنهت كافة استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 92 الذي يوافق 23 سبتمبر الحالي، حيث تشارك كافة أفرع القوات المسلحة السعودية بحزمة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ستقام في جميع مناطق المملكة.
وتنفذ القوات الجوية الملكية السعودية عروضًا جوية بطائرات «تايفون»، و «ف – 15 إس»، و «تورنيدو»، و «ف – 15 سي» في أربع عشرة مدينة، هي: الرياض، جدة، الدمام، الجبيل، الأحساء، الطائف، الباحة، بلجرشي، تبوك، أبها، خميس مشيط، الخبر، حفر الباطن، والجوف».
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