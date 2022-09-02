عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه على مدار يومين، في مدينة بالي الإندونيسية عدة لقاءات عمل جمعته بوزراء الاقتصاد الرقمي والاتصالات والعلوم ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى في كل من جمهورية إندونيسيا، وجمهورية الهند، وجمهورية الصين الشعبية، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على عقب ختام أعمال مجموعة عمل الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين«G20» المنعقدة في مدينة بالي الإندونيسية.

إنجازات متتالية:

واستعرض وزير الاتصالات، الإنجازات المتتالية التي حققتها منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة بدعم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، والتي أهلتها لتصدر العديد من المؤشرات الدولية والعالمية ذات الصلة، وجعلتها تحمل فرصًا عظيمة للمستثمرين في قطاعيّ التقنية والابتكار بأساس وبنية رقمية قوية، كما ناقشت اللقاءات سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالات نمو الاقتصاد الرقمي، والتقنيات الناشئة، والحكومة الرقمية، وتنمية المواهب التقنية، وتعزيز الابتكار، وتقنيات الفضاء.