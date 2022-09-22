التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، نظيره العراقي فؤاد محمد حسين، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين بنيويورك.

تضامن المملكة

وعبّر الأمير فرحان – خلال اللقاء – عن تضامن المملكة مع جمهورية العراق وشعبها الشقيق، مجددًا دعم المملكة لكل ما يضمن الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه.

العلاقات السعودية العراقية

كما استعرض الجانبان أوجه العلاقات السعودية العراقية، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.