أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي.

سلامة الأسرى:

وأكد سموه خلال الاتصال حرص واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، على سلامة الأسرى البريطانيين الذين تسلمتهم المملكة اليوم من الجانب الروسي.

وأوضح سموه لمعاليه أن السلطات المعنية بالمملكة تعمل على تأمين مغادرتهم إلى بلادهم في أقرب وقت.

بريطانيا تشكر المملكة:

من جانبه عبر معالي وزير الخارجية والتنمية البريطاني لسموه عن تقدير المملكة المتحدة للجهود المبذولة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – في الوساطة لإخلاء سبيل الأسرى البريطانيون.