أعلن المجلس الصحي السعودي من خلال موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية بمسمى (منسق لجان) لحملة الدبلوم فأعلى، للعمل بالمجلس بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط للتقديم:

1- درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (الإدارة العامة، إدارة المستشفيات، السكرتارية التنفيذية، الإدارة المكتبية) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في وظيفة مشابهة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/02/24هـ الموافق 2022/09/20م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/02/25هـ الموافق 2022/09/21م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا