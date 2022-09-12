أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (رجال / نساء) مراقبين وإدارية وتقنية وقانونية، بعدة مدن بالمملكة (الرياض، مكة المكرمة، الطائف، جدة، الدمام، شقراء، رفحاء، جازان، نجران، الخفجي، تيماء، القريات، تربة، تثليث، الخرمة، يدمه، رنية)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مُحلل بيانات (الرياض).

– مهندس أنظمة (الرياض).

– مهندس برمجيات (الرياض).

– أخصائي تصحيح بيانات (الرياض).

– مساعد تعليمي (الرياض).

– أخصائي قياس (الرياض).

– منسق تدريب (الرياض).

– أخصائي رواتب وأجور (الرياض).

– مدير إدارة الطرح والعقود (الرياض).

– أخصائي بيانات وتكامل (الرياض).

– مهندس قواعد البيانات (الرياض).

– أخصائي امتثال وحماية بيانات (الرياض).

– أخصائي حماية وإتاحة بيانات (الرياض).

– أخصائي جودة (الرياض).

– أخصائي إدارة مشاريع (الرياض).

– أخصائي تقارير (الرياض).

– باحث قانوني (الرياض).

– متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (الرياض).

– متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (مكة المكرمة).

– متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (الطائف).

– متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (جدة).

– متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (رفحاء).

– متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (جازان).

– متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (نجران).

– متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (الخفجي).

– متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (تيماء).

– متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (القريات).

– متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (تربة).

– متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (تثليث).

– متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (الخرمة).

– متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (يدمه).

– متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (رنية).

– متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (الدمام).

– متعاون لمراقبة اختبارات المحوسبة (شقراء).

التخصصات المطلوبة:

– (الإحصاء، الرياضيات، نظم معلومات، نظم تحليل كمي، قياس، علوم الحاسب، تقنية المعلومات، أساليب كمية، منطق رياضي، الرياضيات التطبيقية، علم القياس والتقويم، قياس، طرق البحوث والتقويم، إدارة أعمال، موارد بشرية، إدارة عامة، محاسبة ، إدارة مالية، القانون، الإدارة ) أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:اضغط هنا