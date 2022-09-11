الوظائف المتاحة:
1- منسق مشروع:
– درجة البكالوريوس في إدارة المشاريع أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.
– خبرة سنتين حد أدنى في إدارة المشاريع والتنسيق.
– خبرة عملية في إدارة المشروع للرقابة والمراقبة.
– يفضّل وجود شهادة ال PMP أو CAPM.
– المعرفة الشاملة لتطبيقات و برامج ال and Microsoft (MS) Office suite Microsoft Project.
2- أخصائي معلوماتية الصحية:
– درجة الماجستير أو البكالوريوس في المعلوماتية الصحية أو إدارة المعلومات الصحية أو أي مجال ذي صلة، أو خبرة عمل معادلة.
– الخبرة (3 + سنوات خبرة سابقة في مرفق / منظمة الرعاية الصحية).
– أخصائي ابتكار أول:
– درجة البكالوريوس في مجال (الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو إدارة الأعمال أو أي تخصص آخر يوفر أساسًا قويًّا في الرياضيات والعلوم).
– خبرة 3 سنوات في مجال التخصص.
– خبرة 3 سنوات في إدارة المشاريع في جهات مماثلة.
– خبرة في لغة البرمجة – بايثون.
– خبرة في العمل مع برنامج Tableau.
4- مراجع داخلي:
– بكالوريوس او ماجستير في (محاسبة أو قانون أو إدارة أعمال).
– خبرة 2 سنوات أو أكثر في المراجعة أو المخاطر أو المالية.
موعد ورابط التقديم:
– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.
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