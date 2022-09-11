أعلن المجلس الصحي السعودي، من خلال موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية والقانونية، للعمل بالمجلس بمدينة الرياض، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- منسق مشروع:

– درجة البكالوريوس في إدارة المشاريع أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة.

– خبرة سنتين حد أدنى في إدارة المشاريع والتنسيق.

– خبرة عملية في إدارة المشروع للرقابة والمراقبة.

– يفضّل وجود شهادة ال PMP أو CAPM.

– المعرفة الشاملة لتطبيقات و برامج ال and Microsoft (MS) Office suite Microsoft Project.

2- أخصائي معلوماتية الصحية:

– درجة الماجستير أو البكالوريوس في المعلوماتية الصحية أو إدارة المعلومات الصحية أو أي مجال ذي صلة، أو خبرة عمل معادلة.

– الخبرة (3 + سنوات خبرة سابقة في مرفق / منظمة الرعاية الصحية).

– أخصائي ابتكار أول:

– درجة البكالوريوس في مجال (الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو إدارة الأعمال أو أي تخصص آخر يوفر أساسًا قويًّا في الرياضيات والعلوم).

– خبرة 3 سنوات في مجال التخصص.

– خبرة 3 سنوات في إدارة المشاريع في جهات مماثلة.

– خبرة في لغة البرمجة – بايثون.

– خبرة في العمل مع برنامج Tableau.

4- مراجع داخلي:

– بكالوريوس او ماجستير في (محاسبة أو قانون أو إدارة أعمال).

– خبرة 2 سنوات أو أكثر في المراجعة أو المخاطر أو المالية.

موعد ورابط التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي “اضغط هنا“.