أعلنت جمعية البر بجدة توفر وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بمجال خدمة العملاء، واشترطت الجمعية أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مسؤولة خدمة عملاء.

الشروط:

1- سعودية الجنسية.

2- خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

3- شهادة الثانوية العامة فأعلى.

4- العمل (6) أيام في الأسبوع.

المهارات:

1- تحمل المسؤولية.

2- اللباقة في التعامل مع العملاء.

3- معرفة مبادئ خدمة العملاء وممارستها.

4- معرفة جيدة باستخدام التقنية.

مزايا العمل:

– بيئة عمل محفزة.

– رواتب منافسة.

– تدريب وتطوير.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/02/19هـ الموافق 2022/09/15م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]