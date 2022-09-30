وفاة خالد الزيلعي بعد صراع مع المرض

توفي نجم النصر وأبها السابق، خالد الزيلعي، قبل قليل، بعد صراع طويل مع المرض.
معاناة مع المرض
وفاجأ الزيلعي الجماهير في عام 2020، وأعلن عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وأكد أن وضعه يزداد سوءًا، ولاقى دعمًا كبيرًا طوال الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وفاة خالد الزيلعي
وأُعلن عن وفاة اللاعب السابق، ليصبح وسم “خالد الزيلعي في ذمة الله”، ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وذكر حساب أبها الرسمي: “يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور أحمد الحديثي وجميع محبي ومنسوبي وجماهير النادي بخالص التعازي والمواساة في وفاة لاعب المنتخب السعودي ونادي أبها سابقًا خالد الزيلعي.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.
وتفاعلت الجماهير مع تغريدة نادي أبها، حيث حرصت على نعي الزيلعي، ومواساة أهله، وقال محمد العامري: “الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه ويدخله فسيح جناته وجعل ما أصابه تخفيفًا له يا رب وإنا لله وإنا اليه راجعون”.
وكتب عبدالله المحمدي: “الله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان”، وقال الحسين آل الشجاع: “الله يغفر له ويرحمه ويجعل ما أصابه تكفيرًا لذنوبه ورفعة في درجاته”.