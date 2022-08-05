واصل الإعلاميون والجماهير في دعم نجم النصر وأبها السابق، خالد الزيلعي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

معاناة خالد الزيلعي مع المرض

وفاجأ الزيلعي الجماهير في عام 2020، وأعلن عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وأكد أن وضعه يزداد سوءًا، ولاقى دعمًا كبيرًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

دعم كبير عبر تويتر

وتم نقل النجم النصراوي السابق إلى المستشفى مؤخرًا، حيث يتواجد في العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية، ليصبح اسم خالد الزيلعي ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية على “تويتر” بعد الدعم الكبير الذي يلقاه.

وقال متعب النصيري: “اللهم رب الناس اذهب الباس أشف أنت الشافي لا شفاء ً إلا شفاؤك اشفي خالد الزيلعي واشفي جميع مرضى المسلمين”، وكتب العضو الذهبي السابق بالنصر، عبدالعزيز بغلف: “اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقمًا”.

وتابع المحلل الفني أحمد الحربي: “أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي خالد الزيلعي وأن يجمع له بين الأجر والعافية، دعواتكم فهو في حاجة”، وقالت ريما: “اللهم إني اسألك برحمتك التي شملت كل شيء أن تعين عبدك الزيلعي على ما أصابه وتمن عليه يا أرحم الراحمين بالشفاء العاجل”.

وكتب فهد الخريجي: “أسأل الله رب العالمين أن يشفي خالد الزيلعي شفاءً لا يغادر سقماً.. الله يشفيك يا رب وتقوم بالسلامة يا رب يا كريم”، وقال عبدالله الحمدان: “أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يذهب البأس ويشفي الزيلعي وأن يجمع له بين الأجر والعافية، وجميع مرضانا ومرضى المسلمين أمين.. لا تنسون أخيكم خالد من صادق دعواتكم”.