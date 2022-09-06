توفي المدير المالي في مجموعة “Bed Bath & Beyond” الخاصة بالبيع بالتجزئة، جوستافو أرنال، بعد سقوطه من ناطحة سحاب في ترايبيكا بمدينة نيويورك.

سبب الوفاة لا يزال مجهولًا

وذكر الرقيب في شرطة نيويورك أنور إسماعيل أن سبب وفاة أرنال لا يزال قيد التحقيق، لكن من المحتمل أن يكون انتحارًا.

وحسب “فوربس الشرق الأوسط”، تم العثور على أرنال ظهر يوم الجمعة الماضي، في قاعدة شارع ليونارد 56، وهو عنوان إحدى ناطحات السحاب الشهيرة في تريبيكا والمعروفة باسم مبنى “جينجا”.

وأعلنت خدمات الطوارئ الطبية عن وفاته في مكان الحادث.

القفز من الطابق الـ18

وقال مصدر لم يذكر اسمه لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن أرنال عاش في ناطحة السحاب الفاخرة، وشاهدته زوجته يقفز من شرفة الطابق الـ18.

وأعربت الشركة في بيان “عن حزنها الشديد للغاية في ظل هذه الخسارة المروعة”.

وانضم أرنال إلى الشركة في عام 2020 بعد عمله في عدد من الشركات المشهورة.