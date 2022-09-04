توفيت تانيا باردازي إحدى المشاهير الكنديين على تيك توك الأسبوع الماضي في أعقاب حادث قفز مظلي في تورنتو، حسبما قالت صديقة حضرت جنازتها .

وكان لدى تانيا باردازي، البالغة من العمر 21 عامًا، أكثر من 95000 متابع ومليوني إعجاب على التطبيق.

خطأ قاتل

وقالت شركة “سكاي دايف تورنتو” إن طالب قفز مظلي توفي في 27 أغسطس، بعد أن “استسلم لإصابات قاتلة بسبب حالة طارئة”، في حين لم تحدد الشركة هوية الطالب، لكن ميلودي أوزجولي، صديق باردازي منذ حوالي عقد من الزمن، قال لشبكة CNN عبر الهاتف إن باردازي هي الطالبة التي توفيت.

وقالت الشركة في بيان: “أطلق القافز المظلي مظلة رئيسية سريعة الدوران على ارتفاع منخفض دون حساب الوقت أو الارتفاع المطلوب لفتح المظلة الاحتياطية”.