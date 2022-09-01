أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، مستجدات الأوضاع المتعلقة بفيروس كورنا المستجد كوفيد _19.

وأوضحت أنه تم تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 62 حالة، ووفاة حالتين.

إجمالي الإصابات

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في السعودية 813,542 حالة، من بينها 3565 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 51 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

أما حالات التعافي الإجمالية فبلغت 800,680 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9297 حالة وفاة.