روى د. وليد الزامل، رئيس قسم التخطيط العمراني أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود، تجربته في التسوق داخل أحد المولات.

وقال د. وليد الزامل، في تغريد عبر “تويتر”: “للتو عائد من أحد المولات التجارية، وحوالي 10 مرات يلحقوني ويسألوني تفضل جرب العطر، تفضل جرب العطر، تفضل جرب العطر”.

وأضاف الزامل: “كرهت الذهاب إلى السوق بسببهم.. مثل هذا التسويق المزعج والذي يخترق خصوصيات المتسوقين من المسؤول عنه؟!”.

وتابع: “أبسط حقوقي كمتسوق ألا يكلمني أي أحد إلا إذا أنا طلبت ذلك، فأنا إذا أردت الشراء سوف أشتري، ولكن محاولة الضغط على المتسوق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أعتقد أنها مخالفة ولا تنتمي للتسويق”.

ردود الأفعال:

وتباينت ردود الأفعال على تغريدة الزامل، حيث قال Mohammad Al Gumzi: “أما أنهم يلحقوووووك هذي مستبعدة.. بالعكس لطيفين جدًّا يقولوا تفضل جرب هالعطر فقط، والبعض يعتريه الخجل من تجاهلهم لذلك يشعر بالضغط، وعدم الأريحية كل ما مر على بترينة وقف محرج وبالإمكان أن تقول شكرًا بكل بساطة وتكمل طريقك، أما يلحقونك ما أعتقد وصلنا لهذه المرحلة”.

وغرد إبراهيم الباعود بقوله: “دكتور ارحم شوي الله يسعدك.. لاتصورها يلاحقوني، طنش وبس، لا دخلوا في جيبك ولا شي خلهم دكتورنا الجميل ونحن نتعلم منك، يترزقون الله.. ولولا الحاجه ما شفتهم وسلامتك”.

وقالت مدى التميمي: “تقدر تطلب أي شي تبيه أونلاين، لأن هذا مصدر رزقهم، وهذه من مهامهم التسويقية وهم مسؤولين عن تارقت لازم يحققونه، إذا ما تتفهم شغل الغير هذه مشكلتك مو مشكلتهم!”.

وقالت منار مع إيموشن ضاحك: “نعم وواقفين في المنتصف في المولات الراقية”.