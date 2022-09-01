وجه وليد معاذ رئيس النادي الأهلي المؤقت أول رسالة لجماهير الأهلي، وذلك بعد تكليفه من قبل وزارة الرياضة بإدارة شؤون النادي مؤقتًا حتى انتخاب رئيس جديد للنادي.

وقال معاذ عبر حسابه في “تويتر” بعد لقائه مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: “سعدت كثيرًا بلقاء سموه وأشكره لاهتمامه وحرصه وأتطلع مع زملائي في مجلس الإدارة للعمل وتحقيق النجاح للكيان الأهلاوي بإذن الله”.

مهمة في توقيت صعب

وجاء وليد معاذ الرئيس المؤقت في النادي الأهلي ليحمل طوق النجاة للفريق الكروي الأول وللنادي بشكل عام، بعد سلسلة من العثرات التي عانى منها الراقي تحت قيادة رئيسه السابق ماجد النفيعي.

ولعل أبرز هذه المشاكل تمثلت في هبوط الأهلي لـ دوري الدرجة الأولى “دوري يلو” للمرة الأولى في تاريخ النادي منذ نشأته في عام 1937.

جماهير الأهلي أعربت عن دعمها الكامل لـ معاذ في مهمته الجديدة والصعبة، لحين انتخاب رئيس جديد للنادي.

عبدالإله مؤمنة رئيس الأهلي الأسبق قال: “أبارك للأخ العزيز وليد معاذ وبقية الزملاء أعضاء مجلس الإدارة، بإذن مرحلة جديدة سائل المولى التوفيق لهم وعودة الكيان لموقعه الحقيقي”.

أما عبدالله البترجي رئيس الأهلي الأسبق أيضًا فقال: “أبارك لإخوتي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة أخي العزيز وليد معاذ، وكلي ثقة فيهم جميعًا بأنهم على قدر المسؤولية، وخدمة الأهلي لعودته إلى مكانه الطبيعي”.

نبذة عن وليد معاذ

معاذ سبق له العمل من قبل في منصب المستشار القانوني في الأهلي، كما عمل أيضًا نائبًا لرئيس الأهلي في 2017 ووقتها كان الأمير فهد بن خالد رئيسًا لـ النادي.

كما رُشح معاذ بعد رحيل أحمد المرزوقي في 2017 أيضًا لرئاسة الأهلي بشكل مؤقت.