وجه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المكلف، وليد معاذ، رسالة إلى كل المنتمين إلى الراقي، بضرورة الالتفاف حوله في هذه الفترة الانتقالية غير المسبوقة.

رسالة وليد معاذ للأهلاوية:

وقال وليد معاذ في رسالة بعنوان “بداية قصة عودة بطل”، عبر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “تعرض النادي الأهلي لاختبارات عديدة وتحديات صعبة على مدار تاريخه وتجاوزها ولله الحمد”.

وتابع: “اليوم النادي في اختبار غير مسبوق عبر تاريخه، ومن المعلوم والثابت بأن مسيرة هذا النادي العريق لا تعتمد فقط على أي من محبي النادي منفردًا، ولا على البعض منا، ولكن علينا جميعًا”.

وأضاف وليد معاذ: “علينا أن نمضي قدمًا بشكل عاجل، لأن أمامنا الكثير لنفعله في هذا الموسم الحافل بالتحديات، أمامنا الكثير لإصلاحه، والكثير لاستعادته والكثير لبنائه، والكثير لنستفيد منه”.

مرحلة صعبة في تاريخ الأهلي:

وأردف: “لم يسبق في تاريخ نادينا أن واجه وقتًا أكثر صعوبة من هذا الوقت الذي نحن فيه الآن، إن التغلب على هذه التحديات واستعادة الروح، يتطلب أكثر من مجرد كلمات قد تُكتب، وبإذن الله تعالى وبالتفاف الجماهير يمكننا تصحيح المسار والعودة بالنادي لمكانة الطبيعي”.

واستكمل وليد معاذ رسالته: “لكل من دعم أو ابتهج بقرار تكليفي إنني ممتن لما وضعتموه في شخصي المتواضع من ثقة، ولكل شخص أشفق علي من تحمل هذه المسؤولية الصعبة في هذا التوقيت الحرج.. أشكر لكم مشاعركم النبيلة”.

وواصل رئيس النادي الأهلي رسالته للجماهير قائلًا: “وأتمنى أن يكون عملي في المرحلة القادمة ما يشفع لي ويبقى الجميع بدون تميز جزء من الأسرة الأهلاوية وله عندي نفس درجة التقدير والمحبة”.

وعد للجماهير:

وتابع: “أعد الجميع بأني سأعطي كل مجهود أقدر عليه خلال هذه الفترة الانتقالية الغير مسبوقة، وسوف يجد الجميع عندي بدون استثناء أو تفرقة التقدير والتعاون فيما يخدم الصالح العام للأهلي المرجعية قبل كل شيء هي مخافة الله سبحانه وتعالى والمنهجية التي تحقق مصلحة الكيان كل رأي ونصيحة قيمة ومفيدة سوف تجد أذن صاغية”.

واختتم وليد معاذ حديثه قائلًا: “أبواب النادي ويسبق ذلك قلوبنا مفتوحة لكافة جماهير النادي الأهلي، وكل من خدم النادي في المراحل السابقة أعضاء الجمعية العمومية بمختلف فئاتهم، يبقى النادي الأهلي أحد أهم أركان الحركة الرياضية في السعودية.. القادم أجمل بمشيئة الله”.