ياسر الشهراني جوكر الأخضر

يعتمد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد على نجم الهلال، ياسر الشهراني بشكل أساسي في تشكيلة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل انطلاقة مونديال 2022.
تألق ياسر الشهراني
ويلعب ياسر الشهراني صاحب الـ30 عامًا في مركز الظهير الأيسر بشكل أساسي، ولكنه يُجيد اللعب في عدة مراكز، وخاض مع المنتخب السعودي 66 مباراة، وكانت البداية في مواجهة إسبانيا التي أُقيمت يوم 7 سبتمبر عام 2012.
ويمتاز ياسر الشهراني بقدارته الكبيرة على الاختراق الطولي، والوصول إلى منطقة جزاء المنافسين، ويُعد لاعبًا “جوكر”، حيث إنه يستطيع اللعب كظهير أيمن أو لاعب وسط متقدم أمام الظهير الأيسر، بجانب اللعب في الدفاع.
ويُعتبر ياسر الشهراني من الركائز الأساسية في تشكيلة رينارد، حيث إنه ثاني أكثر اللاعبين مشاركة تحت قيادته برصيد 21 مباراة بمعدل 1882 دقيقة، ويملك في رصيده هدفين دوليين سجلهما في تصفيات كأس العالم 2022.
استعدادات المنتخب
على الجانب الآخر، يستعد منتخب السعودية لمواجهة الإكوادور على ملعب “نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية”، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن الاستعداد للمشاركة في المونديال.
وكان منتخب السعودية قد نجح في الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.