كشف السائق يزيد الراجحي بطل الراليات، كواليس اشتعال سيارته في بطولة كأس العالم للراليات في بولندا.

#يزيد_الراجحي يشرح تفاصيل حادثة إحتراق سيارته مساء أمس خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للراليات في بولندا #BajaPoland

@Yazeed_AlRajhi #المواطن_الرياضي pic.twitter.com/F9raJ8gUc9 — المواطن الرياضي (@Almowaten_sport) September 4, 2022

وكانت سيارة الراجحي اشتعلت واحترقت بالكامل خلال مشاركته في جولة الـ400 متر سباقات في البطولة أمس السبت.

يزيد الراجحي يشرح سبب احتراق سيارته

وخلال مقطع فيديو لـ الراجحي قال فيه: ” أمس كنا نسير في مرحلتين كل مرحلة 200 كيلو متر، المرحلة الأولى كانت جيدة والمشكلة ظهرت في المرحلة الثانية، بعد أن أشغلت السيارة وجدت أنه لا يوجد بها عزم يساعدها على الحركة، اعتقدت في البداية أن الأمر متعلق بالضغط الكهربائي، لكن اتضح أن المشكلة كانت في البنزين، اكتشفت بعد ذلك أن البنزين كان قد تم رشه في السيارة بشكل غريب”.

وأضاف الراجحي: “بدأت السيارة تشتعل من الباب الخلفي جهة اليمين ثم بدأت النار تنتشر بسرعة كبيرة، ليقفز مساعدي من السيارة قبل إيقافها بـ 5 أمتار، قفز وقفزت أنا أيضًا بعد أخذ متعلقاتي، والحمد لله قدر ولطف والجميع بخير”.

وقال البطل يزيد الراجحي في وقت سابق في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل بسبب خلل فني تم احتراق سيارتي في جولة باها بولندا من كاس العالم للراليات الصحراوية وأبشركم أنا والمساعد بخير وصحة وسلامة وأشكر كل من سأل أو دعا لي وأعتذر لمن لم أستطع الرد عليهم والله لا يريكم مكروهًا في عزيز وغالٍ”.

وقال المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه “سلامات وما تشوف شر يا بطل ومعوض خير”.