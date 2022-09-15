أكد التونسي يوسف المناعي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي العدالة، أن خسارة العدالة ضد الشباب في مباراة الأربعاء بـ دوري روشن السعودي للمحترفين كانت مؤلمة.

"الخسارة مؤلمة ولم نتوفق في التسجيل وفترة التوقف أتت في وقت مناسب لتحسين الأخطاء" يوسف المناعي – مدرب نادي #العدالة#العدالة_الشباب

⁦#SSC pic.twitter.com/FHkh1YIq0h — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 14, 2022

ملخص مباراة العدالة ضد الشباب:

وتحدث المناعي لـ قناة SSC قائلًا: “الخسارة مؤلمة، هدف الشباب دخل بخطأ دفاعي سهل من لاعبي فريقي ولم ننجح في التسجيل بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني خلقنا العديد من الفرص والحظ والتوفيق لم يكن حليفنا، أعتقد أننا عانينا بسبب عدم التركيز في اللمسة النهائية”.

وأضاف المناعي: “العدالة غاب عنه 6 لاعبين أمام الشباب، بالطبع هذا يجعلنا نُعاني، فترة التوقف الدولي ستكون فرصة لنا لكي نُحسن مستوانا”.

ونجح البرازيلي كارلوس جونيور في افتتاح التسجيل سريعًا لليث بالدقيقة الرابعة مع بداية مباراة العدالة ضد الشباب.

وحافظ الليث على تقدمه، وسط محاولات من العدالة لإحراز هدف التعادل لينتهي الشوط الأول بتقدم الليث بهدف.

وفي الشوط الثاني من المباراة، واصل الليث حفاظه على التقدم بهدف دون رد لتنتهي المباراة، بفوز الشباب بهدف دون رد ويُصبح رصيده 12 نقطة في الصدارة.

أما نادي العدالة فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير”.

وأصبح كارلوس جونيور أول لاعب أجنبي في تاريـخ الليوث، يُحرز أهدافًا في 4 جولات على التوالي.

وسجل جونيور حتى الآن 4 أهداف مع الليث أمام كل من “الباطن وأبها والطائي ثم العدالة”.