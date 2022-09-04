أكد الفرنسي يوسف نياكاتي لاعب نادي الاتفاق الحالي، واللاعب السابق لنادي الاتحاد أنه رفع قضية بالفعل على العميد بسبب مستحقاته المتأخرة من قبل إدارة أنمار الحائلي.

وكان نياكاتي لعب مع العميد في صيف 2021 على سبيل الإعارة لكن الإعارة قُطعت في بداية عام 2022 من أجل تسجيل المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال نياكاتي عبر حسابه في ” الإنستجرام” : “لتجنب التكهنات، أؤكد بأن لدي قضية عالقة مع الاتحاد صدر حيالها قرار نهائي وملزم، وتم منع النادي من التسجيل بسبب عدم الالتزام ولحين السداد، هذا هو التعليق الوحيد الذي أود الإدلاء به وأرجو احترام خصوصيتي وحسن نيتي، شكرًا”.

وقال القانوني أحمد الشيخي أول أمس الجمعة عبر حسابه في “تويتر” عن القضية : “الفيفا يمنع نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد محليًا ودوليًا ويُرسل خطابًا للاتحاد السعودي لكرة القدم للتنفيذ، المنع أتى نتيجة لعدم الالتزام بتسديد مبالغ محكوم بها بقرار نهائي لصالح اللاعب نياكاتي”.

الاتحاد يدين بـ 6 ملايين دولار لـ يوسف نياكاتي

ويدين العميد بـ 6 ملايين دولار أي ما يقارب 22 مليون ريال كمستحقات للاعب يوسف نياكاتي الذي لم يشارك كثيرًا مع الاتحاد بالموسم الماضي، لينتقل في العام الحالي لنادي الاتفاق.

وسبق لـ الفرنسي نياكاتي صاحب الأصول المالية اللعب في صفوف أندية ” الوحدة السعودي، بولون الفرنسي، كريتيل الفرنسي”.