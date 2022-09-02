تلقى نادي الاتحاد صدمة مدوية بقرار منعه من تسجيل الصفقات الجديدة له محليًا ودوليًا القادم من الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب قضية العميد مع لاعبه الفرنسي السابق يوسف نياكاتي.

وقال القانوني أحمد الشيخي اليوم الجمعة عبر حسابه في “تويتر” : “الفيفا يمنع نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد محليًا ودوليًا ويُرسل خطابًا للاتحاد السعودي لكرة القدم للتنفيذ، المنع أتى نتيجة لعدم الالتزام بتسديد مبالغ محكوم بها بقرار نهائي لصالح اللاعب نياكاتي”.

6 ملايين دولار مستحقات لـ يوسف نياكاتي من الاتحاد

ويدين العميد بـ 6 ملايين دولار أي ما يقارب 22 مليون ريال كمستحقات للاعب نياكاتي الذي لم يشارك كثيرًا مع الاتحاد بالموسم الماضي، لينتقل في العام الحالي لنادي الاتفاق.

وسبق لـ الفرنسي نياكاتي صاحب الأصول المالية اللعب في صفوف أندية ” الوحدة السعودي، بولون الفرنسي، كريتيل الفرنسي”.