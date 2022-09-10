منذ ما يزيد قليلاً عن 6 سنوات، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن مخطط اجتماعي واقتصادي من شأنه أن يغير المملكة تحت مسمى رؤية 2030، ويهدف إلى إنشاء مجتمع نابض بالحياة وإصلاح اقتصاد الدولة وتقليل اعتمادها على النفط.

أبرز المشاريع الضخمة في السعودية

وفي هذا الإطار، تم إطلاق العديد من المشاريع الضخمة مدفوعة بالتكنولوجيا والابتكار والاستدامة؛ لتحفيز النمو الاقتصادي الأوسع وتطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة، ومنها ما يلي، بحسب صحيفة The National.

1- الدرعية

من بين هذه المشاريع العملاقة الجديدة، الدرعية، جوهرة تاج المملكة، وهو من مواقع التراث العالمي لليونسكو ويخضع لعملية تجديد بقيمة 50 مليار دولار.

وقبل خمس سنوات، كلفت الحكومة السعودية هيئة تطوير بوابة الدرعية بإعادة تطوير مسقط رأس المملكة إلى وجهة سياحية وترفيهية وثقافية عالمية ومستدامة.

2- القدية

القدية هو مركز الترفيه والرياضة والثقافة القادم في العاصمة السعودية، وسيضم حدائق ترفيهية وساحات وأنشطة خارجية، وتم بناؤه على 5 ركائز رئيسية: الرياضة والعافية، الطبيعة والبيئة، الحدائق والمعالم السياحية، الحركة والتنقل، والفنون والثقافة.

ويهدف المشروع إلى تعزيز مكانة السعودية كوجهة سياحية رائدة.

ومنحت شركة القدية للاستثمار عقدًا بقيمة مليار دولار لبناء سيكس فلاجز والتي تحتوي على 28 لعبة ووجهة ترفيهية في ست حدائق ذات طابع خاص، وهي واحدة من أكثر مناطق الجذب المرتقبة في المملكة.

وستشمل مضمار سباق من الدرجة الأولى من الاتحاد الدولي للسيارات مخصص لعشاق رياضة السيارات بالإضافة إلى ملعب جولف صممه جاك نيكلاوس، أحد أعظم لاعبي الجولف على الإطلاق.

3- مشروع البحر الأحمر

يُعد المشروعان وجهتين سياحيتين فاخرتين قيد التطوير في السعودية، مع تركيز قوي على الاستدامة والحفظ والثقافة والتراث.

ويهدف مشروع البحر الأحمر إلى أن يكون رائدًا عالميًا في مجال السياحة المتجددة، ويضم 90 جزيرة بعضها يتميز بالبراكين الخاملة والصحاري ومجموعة متنوعة من الحياة البرية والمناظر الجبلية.

ويقترب مطار البحر الأحمر الدولي الجديد المخصص للمنطقة من الاكتمال بالفعل ومن المقرر افتتاحه في عام 2023، بينما من المقرر الانتهاء من 50 منتجعًا يضم 8000 غرفة وأكثر من 1000 عقار سكني بحلول عام 2030.

4- أمالا

أمالا هي وجهة ساحلية فاخرة للغاية، سيكون لها مطار خاص بها وتستهدف المسافرين الباحثين عن رحلات غير تقليدية، وهو مصمم للاسترخاء والتأمل ولعشاق الرياضة.

5- تطوير عسير

تخضع أعلى قمم الجبال في المملكة لعملية تجديد، حيث أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن استراتيجية سياحية لتطوير عسير باستثمار 13 مليار دولار، لجذب أكثر من 10 ملايين زائر بحلول عام 2030.

وتتميز المنطقة بالجبال الخضراء الخلابة وطقسها المعتدل والمواقع الأثرية والغابات الكثيفة التي لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر في المملكة.

ستحول مناطق الجذب الجديدة على قمم جبال عسير المحافظة إلى وجهة على مدار العام ، مستغلة الإمكانات السياحية لتنوعها الجغرافي والطبيعي وثقافتها وتراثها.

6- ذا لاين

يُعد مشروع نيوم هو الأكثر طموحًا في السعودية حاليًا وهو حجر الزاوية في رؤية 2030، ويتضمن مدينة The Line التي ستحدد كيف ستعيش المجتمعات الحضرية في المستقبل في بيئة خالية من الطرق والسيارات والانبعاثات.

7- تروجينا

يقع المشروع في نيوم وهي وجهة على ارتفاعات عالية توفر تجارب رياضية فريدة في الهواء الطلق، بما في ذلك منتجع التزلج الأول والوحيد في المنطقة.

8- أوكساجون

يعد Oxagon مركزًا صناعيًا وتجاريًا عائمًا في نيوم، ويدمج أحدث التقنيات من الذكاء الاصطناعي إلى الروبوتات ويتم تشغيله بالكامل بواسطة الطاقة النظيفة.

9- مشاريع النقل العام

تخطط المملكة لإحداث تحول كبير في النقل العام لتوفير نقل أسهل وأكثر راحة وأمانًا، وهذا العام، أعلنت المملكة أنها ستضاعف حجم شبكة السكك الحديدية الخاصة بها بأكثر من ثلاثة أضعاف

10- البرنامج الوطني للطاقة المتجددة

يعد البرنامج الوطني للطاقة المتجددة جزءًا من رؤية 2030 ومبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى تعظيم إمكانات الطاقة المتجددة في المملكة.