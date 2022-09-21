يعتقد جميع الشباب السعودي تقريبًا إن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح، معربين عن تفاؤلهم بشأن المستقبل، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الدولة للاحتفال باليوم الوطني الـ 92 في 23 سبتمبر المقبل تحت شعار هي لنا دار.

وجاء الاستطلاع السنوي الرابع عشر من شركة BCW، وهي متخصصة في استشارات العلاقات العامة، في مسح هو الأشمل من نوعه للشباب، وهم الشريحة السكانية الأكبر في العالم العربي، ويضم المسح أكثر من 200 مليون شاب وشابة.

وجاء ذلك بالتعاون مع شركة IDS Research & Consultancy التي قامت بمقابلات وجهًا لوجه مع 3400 مواطن عربي، موزعين بالتساوي بين الرجال والنساء، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عامًا في 50 مدينة في 17 دولة عربية من 13 مايو إلى 16 يونيو 2022.

نتائج الاستطلاع

ووفقًا للاستطلاع، قال 99% من الشباب السعودي تقريبًا إنهم واثقون من أن رؤية السعودية 2030 ستؤمن اقتصادًا قويًا للبلاد، وأكد 97% إن البلد يسير في الاتجاه الصحيح، بينما قالت نفس النسبة إن أفضل أيامهم لا تزال أمامهم.

وأشار تسعة من كل عشرة أشخاص إلى أنهم يعتقدون أنه سيكون لديهم حياة أفضل من الجيل السابق.

ويرى 98% من الشباب السعودي إن أصواتهم مهمة لقيادة المملكة، وأن الحكومة لديها السياسات الصحيحة لمعالجة مخاوفهم، مثل جودة التعليم وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.

ويتحمس الشباب السعودي للإصلاحات الحكومية الأخيرة للقطاع الخاص، حيث أعرب 96% من الذين شملهم الاستطلاع عن دعمهم للإجراءات التي تشجع المزيد من مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

دعم النساء في سوق العمل

وفيما يتعلق بمساهمة المرأة في القوى العاملة، قال 61% من الأشخاص إن النساء والرجال يتمتعون بفرص عمل متساوية، بينما قال 96% إن النساء اللائي يدخلن سوق العمل سيؤثرن إيجابًا على البلاد.

وقال سونيل جون، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة BCW: تظهر نتائج هذا العام جيلًا من الشباب العربي من الرجال والنساء الذين يسعون إلى رسم مسار جديد من المستقبل، ومن المشجع أن نتائج دراستنا في المملكة تشير إلى أن الشباب الوطني، رجالًا ونساءً، متفقون تمامًا مع أجندة الإصلاح ورؤية 2030 ومتحمسون لمستقبلهم.